Песков прокомментировал получение Псаки поста пресс-секретаря в Белом доме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что скандально известная Дженнифер Псаки получила пост пресс-секретаря Джозефа Байдена.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что человек на этом посту не формирует внешнюю политику, поэтому это назначение является внутренним делом Соединенных Штатов и не имеет никакого отношения к Кремлю. Об этом Песков сообщил во время беседы с журналистами в понедельник, 30 ноября.

- Это выбор главы государства. Когда будут подведены официальные итоги президентских выборов, он может назначить на эту должность, кого захочет. Вопрос внутренний, вопрос самого господина Байдена. Это к Кремлю не имеет никакого отношения, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что Дженнифер Псаки, ставшая известной всему миру благодаря регулярным брифингам для прессы администрации Белого дома и Госдепа во времена Барака Обамы, после инаугурации Байдена станет его пресс-секретарем.