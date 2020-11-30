Аналитики объяснили, почему рубль стал падать перед началом зимы Фото: REUTERS

В последний день осени российская валюта решила откатиться назад, уступив позиции доллару. Американская валюты на старте торгов выросла на 0,59% - 76,3 рубля, а евро на 0,63% - 91,31 рубль. Нефть марки Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что ситуация с ослаблением рубля временная.

- Нефть сейчас однозначно идет вверх, а не вниз. Рынок позитивно отреагирует на ограничения по добыче ОПЕК+. Все это дает основания полагать, что рубль может укрепиться к концу года. Курс евро опустится до 86-88 рублей, - комментирует ФАН Разуваев.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что большое влияние на курс российской валюты будет иметь решение об объемах добычи нефти.

Он прогнозирует, что в дальнейшем, доллар может упасть до 77–78 рублей, а евро останется на позиции 92–93 рубля.

На курсах может также сказаться взаимоотношение США и Китая. Пока Байден только готовится переехать в Белый дом, и от него ждут смягчения торговой политики.ю Трамп не оставляет попыток максимально усложнить жизнь своему преемнику.

Он уже запретил инвестиции в китайские «военные» компании, намерен исключить их с американских бирж и запретить хочет выгнать китайские компании с американских бирж и ограничить долларовое финансирование банков, сообщает газета "Известия".