Англичанка нашла «тайную комнату» в доме, где прожила 14 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Великобритании Холли Хантер случайно нашла «тайную комнату» в доме, где прожила более 14 лет. Об этом в понедельник, 30 ноября, пишет издание The Sun.

Девушка рассказала, что целых 14 лет даже не догадывалась о существовании скрытого помещения в своем доме. Она случайно заметила деревянную панель в одной из комнат, которая немного отделилась от стены. Англичанка решила отвинтить эту панель и увидела, что за ней скрывался проход в скрытую комнату под крышей.

Пол в обнаруженном помещении оказался полностью прогнившим, поэтому Холли Хантер потребуется некоторое время, чтобы привести новую комнату в порядок. Были ли в «тайной комнате» какие-то вещи или мебель, девушка не сообщила.

Ранее сайт kp.ru писал, что жительница шотландского Глазго Кэтрин Гастон сделала в своем новом доме неприятное открытие: в одном из кухонных ящиков в банке с формальдегидом она нашла человеческое сердце, точнее его часть - аортальный клапан.