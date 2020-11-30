Российские вузы сохранят за иностранными студентами бюджетные места

Вузы РФ не будут отчислять иностранных студентов из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для иностранных студентов, которые не могут въехать в Россию из-за карантинных мер или не могут достаточно хорошо учиться в дистанционном режиме из-за некачественной связи, будут сохранены бюджетные места в вузах. Сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве при этом опровергли сообщения об отчислениях иностранных студентов на фоне удалённого обучения.

- Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось, - сообщили в в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В Минобрнауки также сообщили, что иностранным студентам помогают наладить дистанционное обучение с помощью предоставления "рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания".

Напомним, все вузы Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября перешли на удаленное обучение из-за пандемии коронавируса. При этом иностранные студенты, вернувшиеся домой весной, не смогли въехать в Россию в начале нового учебного года.