Регионам РФ направили десять миллиардов рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Российское Министерство финансов направило в регионы страны десять миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинских сотрудникам, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Средства медики должны получить в текущем года. Об этом представители ведомства сообщили в понедельник, 30 ноября.

- Регионам перечислили десять миллиардов рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для осуществления в этом году выплат медикам, которые оказывают помощь в диагностике и лечении коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении министерства финансов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, правительство выделило на борьбу с экономическими последствиями пандемии еще 80 миллиардов рублей. Эти средства распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии коронавирусной инфекции сократились поступления в доходную часть бюджета.