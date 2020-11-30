У берегов Мурманска проведена уникальная перегрузочная операция

Фото: портал Правительства Мурманской области

В Кильдинском проливе Баренцева моря проведена уникальная операция: впервые в России осуществлена перегрузка сжиженного природного газа «борт-в-борт». Танкер ледового класса Arc7 «Николай Евгенов» успешно перегрузил доставленную с завода «Ямал СПГ» в Сабетте партию СПГ на танкер «Yamal Spirit».

«Перегрузка выполнялась на специально созданном временном рейдовом перегрузочном комплексе СПГ компании «НОВАТЭК» в границах морского порта Мурманск, – сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - В операции, выполненной с соблюдением российских экологических и природоохранных требований, помимо персонала компании, принимали участие российские и иностранные компании-судовладельцы, операторы вспомогательного флота и операторы в сфере организации перегрузки СПГ. Безопасность мореплавания обеспечивалась службами капитана морского порта Мурманск и «Росморпорта».

Эксперты отмечают, что рейдовый перегрузочный комплекс в Мурманской области – важный шаг в развитии цепочки поставок сжиженного природного газа из российской Арктики на мировые рынки газа.