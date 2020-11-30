В России не планируют вводить новые меры поддержки бизнеса

Песков напомнил, что весной в России был локдаун, а сейчас экономика продолжает работать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России пока не планируется введение нового пакета мер помощи российскому бизнесу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что российская экономика продолжает работать.

Пресс-секретарь президента России также сказал, что дальнейшая поддержка "будет формулироваться при необходимости и с учётом всех аспектов". Песков также напомнил, весной ситуация в России была совершенно другой, поскольку страна ушла в полный локдаун, а сейчас экономика не закрыта, и власти уделяют много времени тому, чтобы сохранить работу экономики.

Кроме того, представитель Кремля заявил журналистам, что правительство поддерживает постоянный диалог с малым и средним бизнесом, получая информацию о возникающих проблемах.

Дмитрий Песков также отметил, что в бизнесе остаются проблемы на фоне "общего экономического кризиса".