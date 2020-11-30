101-летняя жительница Италии трижды перенесла коронавирус. Фото: YouTube

Жительница итальянского Арденно Мария Орсингер, которой минувшим летом исполнился 101 год, уже три раза перенесла коронавирусной инфекцию. Несмотря на серьезную болезнь и преклонный возраст, она чувствует себя хорошо, пишет местная газета La Provincia di Sondrio.

Первый раз заражение у Орсингер диагностировали еще в феврале, когда эпидемия в Италии только начиналась. Женщину положили в больницу с легкими симптомами заболевания, без температуры и одышки, и в скором времени выписали.

Два месяца назад старушка вновь оказалась на больничной койке. В сентябре у нее заметили небольшую температуру, но в целом болезнь вновь прошла в легкой форме.

- Мама провела в больнице 18 суток. Врачи каждый день звонили нам. Они были очень удивлены тем, как стойко она переносит коронавирус, - рассказал дочь пациентки Инес.

В больнице Марию Орсингер медики называли просто «бабушка Мария»: врачи восхитились поистине железным характером этой маленькой и хрупкой женщины. После отрицательного теста старушку выписали из больницы и она вернулась в дом для престарелых. Однако на прошлой неделе семье Марии поступил звонок из дома престарелых: в ходе общей проверки тест женщины на коронавирус снова показал положительный результат.

- На сей раз она оказалась единственной инфицированной. Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита. По существующим правилам мы пока не можем ее навестить, но, конечно, ждем встречи, - рассказала дочь Орсингер.

Отмечается, что Мария Орсингер родилась в простой крестьянской семьей в самый разгар пандемии испанского гриппа. Несмотря на это, «испанкой» она не заразилась. В течение всей своей жизни «бабушка Мария» отличалась крепким здоровьем. По словам ее детей, лучшим лекарством она всегда считала труд.