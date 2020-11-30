Ни один из участников испытаний вакцины "Спутник V" в первом этапе не заболел коронавирусом

Один из организаторов клинических испытаний вакцины рассказал о состоянии добровольцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто из добровольцев, принимающих участие в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V" на первом этапе летом, не заразился коронавирусом, сообщил организатор испытаний, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

Он также отметил в разговоре с РИА Новости, что создатели препарата постоянно контролируют состояние добровольцев.

В общей сложности в программе испытаний участвуют 40 тысяч человек, из них 10 тысячам ввели плацебо вместо вакцины.

Напомним, первая в России и в мире вакцина от коронавируса была создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Её пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что эффективность "Спутник V" составила 92%.