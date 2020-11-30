Песков оценил слова о нецелесообразности строительства моста на Сахалин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обсуждения по поводу строительства моста на Сахалин в настоящее время ведутся, однако еще нет конкретных планов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября, комментируя слова специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о нецелесообразности такого строительства.

- Разумеется, первостепенны экономические факторы. Очевидно, что строительство такого крупного инфраструктурного объекта будет целесообразно в случае наполнения его определенным потоком товаров и грузов, однако пока что об это говорить не приходится. Именно это имел в виду Сергей Борисович, - объяснил Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня спецпредставитель президента заявил, что строительство моста с материка на Сахалин с экономической точки зрения является нецелесообразным решение. Он отметил, что едва ли найдутся грузы для этого моста, а также объяснил, что мост необходимо строить на самом узком проливе.