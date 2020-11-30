От продавщицы до водителя такси: в новом стендап-шоу примут участие представители самых разных профессий

Телеканал "360" запускает новое стендап-шоу

Телеканал «360» запустил новое стендап-шоу «Взрослые люди». В проекте согласились принять участие представители самых разных профессий — от продавщицы из пивного ларька до водителя такси. Их шутки о жизни, работе и ситуации в стране будут звучать как в эфире телеканала, так и YouTube.

В первом выпуске рассмешить зрителей своим остроумием пришли Тимофей Вагнер из Казани, Татьяна Меньшикова из города Сосновый Бор в Ленинградской области, комик из Новосибирска Янина Герасимова и уроженец Саратова Владимир Лачинов.

У всех участников уникальный жизненный опыт. Кто-то из них начинал карьеру вместе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, а кто-то всю жизнь проработал продавцом в уличном ларьке. Но все это научило стендаперов с юмором относиться к жизни. Этим они и пришли поделиться в шоу.

«Хочется со сцены для молодых людей донести какие-то вещи, ошибки, которые мы совершили, и все это через юмор подать людям», — объяснил Владимир Лачинов, почему решился принять участие в программе.

Новое шоу «Взрослые люди» будет выходить один раз в неделю – по воскресеньям.