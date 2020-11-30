Минтруду России предложили контролировать семейную политику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наделить Министерство труда полномочиями по контролю семейной политики в стране и изменить название ведомства на Министерство труда, соцзащиты и семейной политики. Об этом политик сообщила в понедельник, 30 ноября, на заседании совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

- Необходима структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в стране. Минтруд достойно реализовал задачи по защите семей с детьми во время эпидемии коронавируса, поэтому предлагают наделить его дополнительными полномочиями. Давайте выйдем с такой инициативой, - объяснила Валентина Матвиенко.

Парламентарий отметила, что многие вопросы касательно семейной политики требуют постоянного межведомственного согласования. За реализацию этого выступают Минпросвещения, Минздрав, Минтруд и МВД, однако единой «точки входа» управления семейной политики нет.

Валентина Матвиенко добавила, что в российских регионах уже есть положительный опыт формирования «министерства семьи», например, в Башкирии.

Напомним, что накануне глава российского правительства заявил о ликвидации восьми институтов развития, включая Роснано. В новой структуре сохранятся такие стратегические важные организации, как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и Росавтодор.