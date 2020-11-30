Почему антитела к коронавирусу со временем уменьшаются, объяснил врач

Врач объяснил, почему антитела к коронавирусу со временем уменьшаются Фото: Валентина ВАГАНОВА

На сегодняшний день уже многие люди переболели COVID-19 и имеют антитела к инфекции. Но расслабляться все равно не стоит. Как утверждают врачи, антитела не всегда означают полную защиту от COVID-19.

- Титр антител не всегда определяет уровень защиты. Мало того, он может уменьшаться и должен уменьшаться, потому что природа очень экономна. Если врага нет, то армия сокращается, это закон природы. Если вирус побежден в организме, его нет, то продукция антител сокращается, - рассказал специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда".

Но не стоит забывать, что в организме в любом случае остаются клетки памяти. При вторичном заболевании они гораздо быстрее формируют иммунный ответ - на это требуется два-три дня вместо двух недель при первом заражении.

Коронавирус не покидает нас уже почти целый год, но за это время его еще не успели полностью изучить. Ученые точно сходятся лишь в том, что COVID-19 от нас уже никуда не уйдет.

- Вирус останется в природе. И поселится на каких-нибудь животных, которых он не будет убивать, а они не будут убивать его. Это будет новая природно-очаговая инфекция, - заключил Жемчугов.