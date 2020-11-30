Суд отменил приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Верховный суд Киргизии отменил приговор к 11 годам лишения свободы экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву и отправил дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева на новое рассмотрение. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в канцелярии суда.

- Решения двух предыдущих инстанций отменили, дело направили в Первомайский районный суд для нового рассмотрения, - сообщил представитель канцелярии суда в интервью изданию РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 июня текущего года бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Первомайский районный суд Бишкека приговорил к одиннадцати годам и двум месяца тюрьмы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В середине августа после подачи апелляции Бишкекский городской суд решил оставить данный приговор в силе.

В Киргизии также продолжается судебное разбирательство по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента в его резиденции. По данном делу политику может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.