Причина смерти Бориса Александрова: основатель бренда «Б.Ю. Александров» болел коронавирусом

Основатель бренда «Б.Ю. Александров» и президент «Ростагроэкспорта» Борис Александров умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Бизнесмен скончался в понедельник, 30 ноября, о причине смерти Бориса Александрова сообщает телеканал НТВ.

О том, что предприниматель заразился коронавирусной инфекцией стало известно 7 ноября. Заболевание протекало в тяжелой форме, поэтому неделю назад его положили в медицинское учреждение и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Бориса Александрова не стало на 74-ом году жизни. Он был президентом «Ростагроэкспорта» и основателем бренда «Б. Ю. Александров», который прославился благодаря свои глазированным сыркам. Бизнесмен три раза становился лауреатом премии «Предприниматель года»: в 2004, 2006 и 2007 годах.

Также предприниматель был членом российской Академии проблем качества, Российской академии бизнеса и предпринимательства, членом Молочного союза России, кавалером ордена «Знак качества». У него остались жена и трое детей.