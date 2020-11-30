Убытки "Газпрома" составили 218,4 млрд рублей за девять месяцев

На 24,5 процентов сократилась выручка групп компании в отчетном периоде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Газпром" предоставил отчет, согласно которому, убыток компании, приходящийся на ее акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2020 г. составил 218,4 млрд рублей против 1,048 трлн рублей прибыли за этот же период 2019 года.

На 24,5 процентов сократилась выручка групп в отчетном периоде, до 4,3 трлн руб. Прибыль уменьшилась в 3,6 раза и составила 16,17 млрд руб.

Прибыль компании в январе - сентябре сократилась в 3 раза, до 325,15 млрд рублей, а убыток до уплаты налогов составил 327,02 млрд рублей против прибыли в размере 1,4 трлн рублей в январе - сентябре 2019 года, передает ТАСС.

При этом холдинг получил по курсовым разницам прибыль в 401,03 млрд рублей против 137,75 млрд рублей убытка годом ранее.

В третьем квартале 2020 года убыток группы составил 251,3 млрд рублей против 211,79 млрд рублей прибыли годом ранее. Выручка "Газпрома" в июле - сентябре снизилась на 13,8 процентов - до 1,4 трлн рублей.

В отчетности отмечается, что в этом году компания планирует направить на инвестиции в этом году 1,761 трлн рублей, что на 4,9 процентов выше, чем было ранее запланировано.

Специалисты говорят, что общий объем инвестиций для освоения согласно инвестиционной программе группы на 2020 год и подобным намерениям группы составляет 1 трлн 760 млрд 607 млн рублей.