«Самый одинокий в мире слон» прибыл в Камбоджу для поисков пары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слон Кааван из зоопарка в Пакистане, которого назвали «самым одиноким слоном в мире», сегодня прибыл спецрейсом в Камбоджу для поисков пары. Там он будет выпущен в заповедник, где есть множество свободных самок, пишет 30 ноября газета Khmer Times.

На камбоджийской земле слона, за судьбу которого переживали защитники животных со всего мира, встретила американская певица Шер. Именно она представляла международную организацию защиты прав животных Four Paws в переговорах с правительством Пакистана об освобождении Каавана из зоопарка. В самолете слона сопровождали ветеринар и тренер, которые долгие месяца наблюдали за здоровьем животного.

В пакистанском зоопарке Кааван провел более 35 лет. Там его содержали в маленькой клетку, где животное не могло общаться с себе подобными, и вынуждали ежедневно выступать перед посетителями. Борьбы за освобождение «самого одинокого в мире слона» длилась более пяти лет.

В скором времени животное выпустят в заповедник в камбоджийской провинции Сиемриеп на границе с Таиландом. Подготовка к транспортировке слона длилась почти пять месяцев и стоила более 400 тысяч долларов.