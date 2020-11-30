Саркисян попросил Путина помочь в возвращении военнопленных из Азербайджана в Армению

Саркисян попросил Путина помочь в возвращении военнопленных из Азербайджана. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС.

Президент Армении Армен Саркисян обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть на родину пленных и заложников, находящихся в Азербайджане.

Отмечено, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг солдат и мирных жителей, находящихся в плену в Азербайджане.

«Посредничество президента России станет большой поддержкой в решении крайне болезненного вопроса - возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

Напомним, что в Армении у здания правительства уже несколько дней проходят акции протеста с требованием вернуть на родину армянских военнопленных.

Тридцатилетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе разгорелся с новой силой 27 сентября. Власти обеих стран объявили мобилизацию и военное положение. Страны ОБСЕ многократно призывали враждующие стороны прекратить противостояние и сесть за стол переговоров. Было принято несколько попыток урегулировать конфликт.

Последнюю, при участии российской стороны, Азербайджан и Армения предприняли 9 ноября. Был подписан мирный договор, согласно которому в районе Нагорного Карабаха полностью прекращаются любые военные действия, страны обмениваются пленными и телами убитых, часть территорий переходит в состав Азербайджана, а также в регион вводятся российские миротворцы.