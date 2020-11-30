Эксперты оценили настольную игру Минфина «Не в деньгах счастье»

Минфин выпустил новую игру "Не в деньгах счастье" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский Минфин выпустил новую настольную игру «Не в деньгах счастье». Планируется, что задачи, которые предстоит решать игрокам, позволят повысить уровень финансовой грамотности населения.

Игра рекомендована 60 российским регионам, а скачать ее и распечатать на цветном принтере, сможет каждый желающий.

Эксперты оценили подход финансового ведомства к устранению безграмотности населения.

На стартовых условиях у игроков уровень счастья на работе обозначен нулем или минус три, то есть, человеку не приносит удовольствие его дело. Под «счастьем» подразумевается велотур по Швейцарии, членство в LEGO-клубе или, например, отдых на Камчатке.

- Абсолютно нормальная игра для школьников про семейный бюджет, такое детям нравится, - прокомментировал ОТР главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент Экономического факультета МГУ Антон Табах.

А вот руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что игра показывает игрокам, что «жизнь, построенная по оговоренным условиям, бессмысленна».

- Эта игра «Не в деньгах счастье» ориентирует нас на странную взаимосвязь, когда счастье – это потребление. Изначально от работы ноль счастья. Почему? Получается, исходят из того, что люди изначально демотивированы, - считает эксперт.