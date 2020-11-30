Венгрия вправе одобрить применение «Спутника V», заявили в Еврокомиссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии вправе одобрить применение на своей территории вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», однако российский препарат все равно не сможет циркулировать в других странах Евросоюза. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил во время беседы с журналистами в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии.

- У стран-членов, конечно, есть право авторизации вакцины в рамках специальной процедуры во время чрезвычайных ситуациях. Но это решение конкретной страны. Вакцина сможет применяться только в Венгрии, она не может циркулировать вне Венгрии, в других европейских государствах, - объяснил он.

При этом, подчеркнул представитель Еврокомиссии, Венгрия сама будет нести ответственность за безопасность и эффективность вакцины.

Напомним, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая выразила заинтересованность в получении российской вакцины от центра Гамалеи. Эффективность российской вакцины, которую планируется поставлять в Венгрию, составляет более 92%.