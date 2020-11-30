Почему не удается остановить пандемию, рассказали ученые

Специалисты оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов больных коронавирусом, различных по возрасту и тяжести заболевания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Турции выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме пациентов с отсутствием симптомов коронавируса выше, чем у пациентов с его серьезными признаками.

По мнению специалистов, это открытие сильно отличает новую инфекцию от прочих патогенов и объясняет, почему многие страны не могут справиться с пандемией. Соответствующая статья опубликована в журнале Infection.

Авторы публикации оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов больных коронавирусом, различных по возрасту и тяжести заболевания. Ученые хотели определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при коронавирусе.

Были собраны пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов.

"COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину", - отмечают авторы материала.

Ученые сделали предположение, согласно которому более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта.

За все время во всем мире новой инфекцией заразилось свыше 60 миллионов человек.

Антирекорд сохраняется в США, следом идет Индия, на третьем месте Бразилия. Россия стоит на четвертом месте по количеству заразившихся - 2 295 654.

За последние сутки в России выявлено 26 338 инфицированных коронавирусом.