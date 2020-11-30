Ребенок случайно нашел в Иерусалиме древнейший артефакт

Возраст обнаруженной бусины ученые оценили в три тысячи лет. Фото: tmsifting.org

Девятилетний мальчик Биньямин Милт, гуляя по Храмовой горе в Иерусалиме, случайно нашел крохотную золотую бусину. Как выяснилось позже, ее возраст может достигать трех тысяч лет. Хотя изначально археолог предположил, что это деталь современного украшения.

У бусины четыре слоя, каждый из которых состоит из нескольких золотых шариков. Они напоминают форму цветка, пишет Temple Mount Sifting Project.

Эксперты отметили, что бусина довольно хорошо сохранилась. Судя по всему, она была изготовлена еще во времена Первого Храма, который существовал с 950 по 586 год до нашей эры. По словам ученых, подобные изделия встречаются крайне редко. Все дело в том, что в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.

Раньше подобные бусины широко использовались в погребениях. Кроме этого, они входили в состав ожерелий, декоративных поясов, диадем и браслетов. Но для чего предназначалась именно эта бусина, пока неизвестно.