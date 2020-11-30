Диетолог рассказал, как питаться зимой, чтобы не мерзнуть и не толстеть

Диетолог рассказал, как правильно питаться зимой Фото: Shutterstock

С наступлением зимы организм, как правило, испытывает стресс. В холодное время года всегда хочется больше горячей калорийной еды. Однако налегать на такую пищу – ошибка. Это может привести к различным нарушениям и набору веса. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт отмечает, что зимой у многих также снижается физическая активность. Люди налегают на жирное и сладкое, а к весне могут обнаружить несколько лишних сантиметров у себя на талии. Чтобы избежать этого, необходимо сознательно подойти к переходу на правильный «зимний» рацион и распорядок дня.

«Необходимо сократить общую калорийность рациона, не есть слишком много сахара и жирной пищи, особенно животного происхождения. Есть побольше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, употреблять хлеб из муки грубого помола. А также нужно находить возможность больше двигаться, даже если не очень хочется, и спать достаточное количество часов. Если человек не высыпается, он ест больше и толстеет», - цитирует диетолога «Ридус».

При этом Гинзбург отмечает, что снижение калорийности может привести к тому, что на улице в холодное время человек будет мерзнуть. В этом случае необходимо включить в рацион больше речной рыбы и других продуктов, богатых витамином D: яиц, молока или специальных добавок.