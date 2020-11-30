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Госдума оценила идею расширить полномочия Минтруда России

Парламентарий предложила также создать министерство демографической политики
Ксения АНУФРИЕВА
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Госдума оценила идею расширить полномочия Минтруда России

Госдума оценила идею расширить полномочия Минтруда России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала идею о расширении полномочий российского Министерства труда правом контроля семейной политики. В понедельник, 30 ноября, парламентарий также предложила сформировать новое министерство демографической политики.

- Семейная в России требует более комплексного подхода. Ее не следует рассматриваться в отрыве от социально-экономических процессов. Именно экономика влияет на благосостояние семей, на возможность родителей обеспечить детей. Труд, социальная защита и семейная политика неразрывно связаны, - объяснила Оксана Пушкина в интервью РИА Новости.

При этом она отметила, что не берется во внимание еще один важный аспект – демография, которая является основной задачей государственной семейной политики. На основании этого парламентарий предложила создать еще одно ведомство – Министерство демографической и семейной политики, которое могло бы работать в тесном контакте с министерством труда и социальной защиты.

Напомним, что идею наделить Министерство труда полномочиями по контролю семейной политики в стране и изменить название ведомства на Министерство труда, соцзащиты и семейной политики предложила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.