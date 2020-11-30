Ставки по ипотеке должны снизиться до 6% к 2030 году, сообщил Минстрой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Средний уровень ставок по ипотеке в России по новой редакции паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», должен снизиться до шести процентов к 2030 году. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщила глава департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, выступая в Совете Федерации.

- В соответствии с паспортом национального проекта заложено постепенное снижение ипотечной ставки. Через десять лет она должна достигнуть шести процентов, - сказала она.

По данным Центробанка РФ, в январе-сентябре текущего года кредитные организации выдали ипотеки на 2,7 триллиона рублей – на 37,6 процента больше, чем в прошлом году. К началу октября долги жителей России по ипотечным кредитам достигли 8,6 триллиона рублей. По итогам сентября средняя ставка по ипотеке выросла до 7,32 процента с 7,16 процента в августе.

Как ранее писал сайт Kp.ru, ЦБ России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас нет опасений по поводу увеличения долговой нагрузки граждан и бизнеса из-за роста кредитования.