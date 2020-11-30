Пашинян отменил визит в Москву в начале декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отменил свой визит в российскую столицу, который был намечен на начало декабря текущего года. Это связано с проведением в это время заседания Евразийского межправсовета и саммита лидеров государств ОДКБ.

- Из-за принятого решения о проведении заседания Евразийского межправсовета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ в режиме видеоконференции, глава правительства Армении Никол Пашинян не сможет приехать в Москве в намеченный срок, - сообщили в пресс-службе армянского кабмина в интервью «Интерфаксу».

В правительстве республики отметили, что командировка начальника Службы протокола аппарата премьер-министра в Москву для подготовки визита Никола Пашиняна также отменена.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в Ереване началась акция протеста противников премьер-министра Армении. Полиция уже задержала нескольких участников незаконной демонстрации.