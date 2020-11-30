Граждане Чувашии подсказали, над чем еще нужно поработать

Как сообщалось ранее, в Чувашии заработал онлайн-центр обращений граждан к власти. Его задача - оперативно выявлять проблемы и доводить информацию до руководителей региона.

Олег Николаев пообщался с людьми и в онлайн режиме ответил на их просьбы и вопросы .

Вопросы к Главе региона принимались заранее на личной странице Олега Николаева в течение нескольких дней. Кроме того, много комментариев поступило уже во время прямого эфира.

Так, мама ребенка инвалида по зрению Татьяна Миронова уточнила, почему нет возможности для пенсионеров получать пособия по уходу за инвалидом.

«Когда я выйду на пенсию, мне придется найти стороннего человека, который оформит уход и будет получать средства. А по сути, ребенок остается на мне же», — переживала женщина.

Олег Николаев заверил, что ее вопрос не останется без внимания. И для этого Глава Чувашии готов выйти с законодательной инициативой в Госдуму РФ.

«На мой взгляд, это не совсем справедливая норма, когда родители не могут получить выплаты на детей инвалидов, и для этого приходится придумывать изощренные схемы», – сказал он.

Звонили и писали в приемную в основном женщины-матери. На часть своих вопросов они получили разъяснения сразу. Другие затронутые темы также не останутся за бортом внимания исполнительной власти.