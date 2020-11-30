Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу из Белого моря

Ракетный крейсер благополучно попал по морской цели
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу из Белого моря

Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу из Белого моря

Фото: Артем КИЛЬКИН

Атомная подводная лодка «Казань» - головной корабль проекта «Ясень-М» успешно выполнила стрельбу ракетой из Белого моря по морской цели. Стрельба прошла в рамках завершающего этапа государственных испытаний крейсера. Об этом в понедельник, 30 ноября, журналистам сообщили представители российского Министерства обороны.

- Сегодня атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели из Белого моря, - говорится в сообщении.

Отмечается, что мишень была благополучно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс».

Сегодня также в рамках выполнения плановых учебно-боевых корвет «Бойкий» отработал нанесение удара крылатыми ракетами в Атлантическом океане. Экипаж судна провел учение по нанесению ракетного удара комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника.