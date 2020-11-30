Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу из Белого моря Фото: Артем КИЛЬКИН

Атомная подводная лодка «Казань» - головной корабль проекта «Ясень-М» успешно выполнила стрельбу ракетой из Белого моря по морской цели. Стрельба прошла в рамках завершающего этапа государственных испытаний крейсера. Об этом в понедельник, 30 ноября, журналистам сообщили представители российского Министерства обороны.

- Сегодня атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели из Белого моря, - говорится в сообщении.

Отмечается, что мишень была благополучно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс».

Сегодня также в рамках выполнения плановых учебно-боевых корвет «Бойкий» отработал нанесение удара крылатыми ракетами в Атлантическом океане. Экипаж судна провел учение по нанесению ракетного удара комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника.