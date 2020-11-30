Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для госслужащих

Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иметь госслужащим второе гражданство. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому государственным служащим запрещается иметь двойное гражданство.

"Целью проекта федерального закона является уточнение положении отдельных законодательных актов России скои Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностеи , должностеи государственнои и муниципальнои службы и иных должностеи в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России скои Федерации на территории иностранного государства", - сказано в пояснительной записке к документу.

Также, согласно инициативе главы государства, госслужащие будут обязаны уведомлять о прекращении гражданства РФ и приобретении другого документа, подтверждающего право на проживание за границей.

Работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщить своему работодателю о том, что не имеют гражданства Российской Федерации или имеют гражданство или подданство другого государства.

Если у госслужащего истечет срок гражданства РФ, он будет обязан сообщить об этом своему работодателю в письменной форме. По правилам тот расторгнет с ним договор.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что данная инициатива касается должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне.

Ранее президент России уже говорил о возможном введении запрета на двойное гражданство государственных служащих. Так, президент подчеркнул, что смысл госслужбы именно в служении Родине, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией. Слова президента, сказанные на ежегодной встрече Федерального собрания 15 января 2020 года, назвали историческими.