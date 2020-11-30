В МИД РФ решительно осудили убийство ученого в Иране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ решительно осудил жестокое убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране. Об этом говорится в распространенном комментарии Департамента информации и печати министерства иностранных дел России.

"Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность", - заявили в министерстве.

Благополучие в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива - является неизменный приоритетом РФ, на которое нацелены большие усилия российской стороны и инициативы в рамках ООН, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона.

В Министерстве иностранных дел призвали воздержаться от случаев, «способных повлечь эскалацию напряженности».

Напомним, что 27 ноября в СМИ поступила информация об убийстве в Тегеране иранского физика-ядерщика. Он был тяжело ранен в момент столкновения со злоумышленниками, и скончался от полученных травм в больнице. Позднее была названа возможная причина убийства ученого. Так, издание Axios считает, что нападение могло быть совершено, чтобы помешать объявившему себя победителем на президентских выборах в США Джо Байдену после инаугурации возобновить расторгнутую действующим президентом США Дональдом Трампом ядерную сделку с Ираном.