В Совфеде оценили, возможно ли сделать бесплатный проезд для пенсионеров Фото: Иван МАКЕЕВ

Член Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, возможно ли сделать бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте.

Сенатор отметил, что данная тема находится в ведении региональных властей. Именно они должны оценивать целесообразность и необходимость предоставления таких льгот гражданам.

В Совфеде пока что не обсуждались такие решения уровня федерального масштаба.

- В целом же администрирование подобных проблем обходится дорого, цитирует слова Валерия Рязанского ФАН.

С 1 декабря льготники разных категорий смогут получать уведомления о положенных им выплатах и услугах — до этого людям нужно было уточнять информацию самостоятельно, в результате о положенных им социальных услугах многие не знали. Информация будет доступна для пользователей приложения «Госуслуги», сообщает газета "Известия".