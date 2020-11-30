Эксперт: отмена «площадки» упростит экзамен на получение водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля 2021 года на экзамене для водителей исключат этап с упражнениями на площадке. Вместо них кандидат будет демонстрировать навыки парковки, разворота и движения задним ходом в реальной обстановке на дороге.

Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов оценил изменение. Он считает, что подобное новшество упростит экзамен.

- Когда вводили площадку, многие ее критиковали. Но этот этап позволял отсеять от допуска к экзамену тех, кто не в состоянии выполнить элементарные упражнения, - комментирует ФАН эксперт.

Он уверен, что изменения должны коснуться не только экзамена, но и всего процесса обучения водителей категории «В».

Стоит отметить, что во время пандемии число обучающихся в автошколе сократилось.

- Спрос в пандемию уменьшился, потому что был запрет на обучение в автошколах, и у людей был не самый успешный период для открытия в жизни чего-то нового. Поэтому количество обучающихся сократилось, - заключил Холодов.