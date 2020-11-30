Сотрудники МЧС РФ в Карабахе помогли беженцам, попавшим в снежный занос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российскими спасателями был эвакуирован автобус с беженцами, попавший на горной дороге Карабаха в снежный занос.

"Силами группировки МЧС России в Нагорном Карабахе была проведена эвакуация пассажирского автобуса с беженцами. Они возвращались в Степанакерт и попали в снежный занос на участке горного перевала Шуши - Горис в Лачинском коридоре", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В момент происшествия в транспорте находились 42 человека, в том числе и восемь детей. Водитель автобуса получил легкую травму, ему была оказана помощь медиков. Больше пострадавших нет. Российские спасатели сопроводили автобус до Степанакерта.

Напомним, что после заключенного, 9 ноября, Арменией и Азербайджаном при содействии российской стороны перемирия, беженцы стали возвращаться в свои дома. Только за прошлую неделю свыше пяти тысяч человек вернулись на родину.