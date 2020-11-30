Назван срок третьей волны коронавируса в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третья волна коронавируса, скорее всего, наступит осенью 2021 года. Такой прогноз дал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. По его словам, эта волна будет более мягкой, чем нынешняя. Особенно, если учитывать, сколько людей к этому времени переболеют COVID-19 и сколько получат вакцину.

- Это все равно еще будет эпидемия, но с меньшими цифрами по заболеваемости и смертности, с более легкой и контролируемой инфекцией, - заявил Крючков в интервью kp.ru.

По словам эксперта, для того, чтобы эпидемия прекратилась, нужно чтобы иммунитет сформировался у 65 – 70 процентов населения. То есть если сейчас в России живет примерно 147 миллионов человек, то 96 миллионов должны будут переболеть или провакцинироваться. Тогда можно говорить о том, что эпидемия закончилась.

Вакцинация начнет играть роль в сдерживании коронавируса только с осени 2021 года, когда удастся развернуть широкое производство вакцин.