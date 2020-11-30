Роспотребнадзор проверит соблюдение норм на концерте Басты в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор проверит соблюдение норм на концерте Басты в Петербурге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить соблюдение правил на концерте рэпера БАСТЫ (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались эпидемиологические правила, связанные с COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения", - сказано в сообщении.

Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что на концерте артиста в Петербурге в пятницу, 27 ноября, многие зрители не соблюдали ограничения связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция.

Напомним, что из-за введенной ВОЗ в мире пандемии коронавируса многие культурные и спортивные события были отменены или перенесены.