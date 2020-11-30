Майя Санду назвала долг Молдавии перед Россией за газ "нечестным"

Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным".

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает долг за газ перед Москвой.

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", — заявила политик в интервью РБК.

Избранный президент отметила, что эту проблему необходимо решать. По словам Санду, сейчас общий размер долга — около 7,5 миллиарда долларов.

Предшественник Санду Игорь Додон также подчеркивал, что Кишинев не будет выплачивать газовые долги Приднестровья, с этим должен разобраться Тирасполь.

В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Большую часть жителей Приднестровья составляют русские и украинцы.