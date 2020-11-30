Число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе впервые уменьшилось с сентября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число новых случаев инфицирования COVID-19 в мире на прошлой неделе впервые с сентября сократилось. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На прошлой неделе в мире впервые с сентября было зарегистрировано уменьшение сообщений о новых случаях COVID-19 вследствие снижения случаев в Европе благодаря эффективности трудных и необходимых мер, принятых в последние недели", - передает ТАСС его слова.

Гебрейесус заявил, что такие новости не могут не радовать, но призвал с осторожностью отнестись к ним, поскольку "достижения могут быть легко утрачены".

Гендиректор ВОЗ напомнил, что "в большинстве регионов мира" число инфицированных и летальных исходов растет.

Он отметил, что сейчас не время для самоуспокоения, ведь впереди новогодние праздники. Гендиректор ВОЗ рекомендовал отмечать праздники дома и избегать приглашения гостей "из разных семей".

Он также рекомендовал избегать людных мест, посещать торговые центры и ярмарки до часа пик, пользоваться онлайн-сервисом для покупок подарков. Гебрейесус также призвал не политизировать этот вопрос.