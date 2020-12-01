Коронавирус в Москве, последние новости на 1 декабря 2020 года: нарушителей карантина остановят только штрафы

Пассажиры столичной подземки в дни пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 6 тысяч 511 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1 тысяча 329 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- По последним данным, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 396 человек. 12,5% среди заболевших - дети, 41,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% - от 46 до 65 лет, еще 11,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет, - говорится в сообщении.

Власти города напоминают о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно.

В столице продолжаются проверки соблюдения перчаточно-масочного режима. Так, за три месяца осени более 17,5 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер. Деятельность 174 из них из-за повторных нарушений была приостановлена. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Тем временем в Москве пандемия не помешает запланированным работам по модернизации медицинских учреждений.

- До конца 2023 года в учреждениях здравоохранения будет установлено более тысячи новых лифтов. Плановая замена будет производиться в два этапа, что минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала, - сообщили заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кстати, новое оборудование будет адаптировано для маломобильных граждан. В них внедрят голосовое оповещение, кнопки со шрифтом Брайля и панелями управления.