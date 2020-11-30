Кто получит две пенсии в декабре, разъяснили в Совфеде

В Совфеде разъяснили, кто получит две пенсии в декабре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какая категория пенсионеров получит две выплаты в декабре.

Она разъяснила, что в России предусмотрена практика, согласно которой январскую пенсию в конце декабря получают пенсионеры, выплаты которым доставляет "Почта России" с 1 по 3 января включительно, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе сенатор сообщила, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента. Кроме этого, ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий начиная с февраля 2021 года получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8 процента.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос справедливой индексации пенсий работающим пенсионерам. Российский лидер отметил, что в этом вопросе правительству еще есть над чем работать.