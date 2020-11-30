Появились сообщения об убийстве высокопоставленного офицера КСИР Фото: REUTERS

В результате удара беспилотника в районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе погиб один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Муслим Шахдан, сообщает RT Arabic со ссылкой на источники в иракской разведке.

Вместе с Шахданом были убиты трое его телохранителей. Но при этом информация об ударе беспилотника не подтверждена.

При этом телеканал Al-Mayadeen, со ссылкой на свои источники заявил, что информация об убийстве Шахдана не соответствует действительности.

Ранее под Тегераном был убит высокопоставленный физик-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде, ставший жертвой атаки террористов.

В Минобороны Ирана также подтвердили смерть Мухсина Фахризаде, назвав его мучеником. «К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными», — констатировали там.