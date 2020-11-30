Посольство проверяет информацию о похищении россиян в Гвинейском заливе

Двое россиян числились в составе экипажа захваченного пиратами танкера. Фото: EAST NEWS

Посольство России в Бенине проверяет информацию о том, что россияне могли быть среди похищенных с захваченного пиратами танкера MV AGISILAOS в Гвинейском заливе.

"Мы сейчас проверяем информацию. По предварительной информации, могли быть похищены четыре человека, среди них россияне, но пока подтверждения этому нет", - сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.

Согласно данным приложения ITF Seafarers, двое россиян были в составе экипажа захваченного пиратами танкера в Гвинейском заливе.

Согласно материалам портала Maritime Bulletin, пираты похитили четырех членов экипажа судна для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS, среди них граждане России, Румынии и Филиппин. Российский профсоюз моряков пока не предоставил данные о точном количестве захваченных россиян.

Напомним, что портал компании Dryad Global, сообщил, что 20 ноября, в 5-ти морских милях от берега Ганы судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе было атаковано неизвестными.

Инцидент произошел 29 ноября в 5 морских милях от берега в территориальных водах Ганы. Согласно информации портала, судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.

На борту судна находились 19 моряков, из которые двое россиян, пятеро румын и 12 филиппинцев.