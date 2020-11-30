В Москве уволили водителя трамвая, выбросившего из салона пассажира. Фото: скрин видео

В Москве разразился скандал из-за дерзкого поведения водителя трамвая, который посмел выбросить пассажира общественного транспорта из вагона.

Инцидент произошел на конечной остановке трамвая №7 "Богородское". Отмечается, что водитель увидел в салоне человека во время проверки вагона и попросил пассажира покинуть трамвай.

- Пассажир отказался. После этого водитель трамвая нарушил утвержденный регламент необходимых действий при подобных ситуациях. Такие действия сотрудников недопустимы, поэтому мы провели служебную проверку и отстранили водителя трамвая от работы, - говорится в сообщении пресс-службы дептранса.

Оказалось, что очевидцы запечатлели инцидент. На видео видно, как водитель буквально силой тащит по полу пассажира и бросает его на улицу, добавив при этом пинка гражданину на прощание.

Этими действиями мужчина дискредитировал коллектив водителей городского транспорта. Уточняется, что ему следовало вызвать соцслужбы или "скорую", а в случае неправомерных действий пассажира - наряд полиции.