В ОНК удивились сообщениям о "пропаже" Ефремова по пути в ИК

Михаил Ефремов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы удивила информация об исчезновении осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

Ранее сообщалось, что артист пропал по пути в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Тем временем, как выяснил телеканал "360" у члена ОНК Ильи Мельника, осужденный Ефремов вряд ли мог куда-то пропасть.

- Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в "чрезмерно компетентных защитников", наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных, - рассказал Мельников.

Также он добавил, что Ефремов все же достаточно "видный" заключенный и потерять его наверняка будет сложно.