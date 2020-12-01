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Врач назвала скрытый признак диабета

Этот симптом должен сподвигнуть человека пройти обследование у специалистов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Врач назвала скрытый признак диабета

Врач назвала скрытый признак диабета

Фото: Евгения ГУСЕВА

У многих заболеваний бывает особенность иметь сразу несколько симптомов, в том числе и скрытых. Один из неочевидных признаков диабета второго типа назвала врач Элизабет Салада.

По ее мнению, свидетельствовать о наличии болезни у человека может цвет ногтей. Ногтевые пластины в отличии от здоровых будут иметь желтый цвет. Об этом пишет Express.

- В ряде случаев желтый цвет ногтей говорит об инфекции. Диабетики более подвержены грибковой инфекции "онихомикоз". Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая их желтоватыми и ломкими, - рассказала Салада.

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