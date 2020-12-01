Женщина более четверти века держала сына взаперти

Стокгольмская полиция задержала 70-летнюю местную жительницу столичного региона. Пожилая дама подозревается в незаконном лишении свободы своего сына.

По версии правоохранительных органов, женщина 28 лет, начиная с 12-летнего возраста, держала взаперти своего ребенка. Об этом пишет газета Expressen.

"Мальчика" удалось обнаружить по счастливой случайности. Накануне в гости к задержанной пришла ее родственница. Зайдя в жилище она опешила - перед ней стоял взрослый мужчина, а в глазах и на лице его читался страх и ужас. При этом у незнакомца не было зубов, а ноги, на которых он едва мог стоять, были покрыты язвами и ссадинами.