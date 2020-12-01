Последние новости на утро 1 декабря 2020: Иммунолог предупредил о главном правиле после вакцинации от COVID-19

Важные новости утра Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на утро 1 декабря 2020 года: Израильский врач-иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун рассказал, чего не нужно делать участникам испытаний вакцины против коронавируса. Специалист предупредил - не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела. Однако если человек уже узнал свой результат, лучше не сообщать его лечащему врачу, чтобы информация не повлияла на исследование. Об этом он рассказал РИА Новости.

Старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен на еще один день, до 2 декабря. Такое решение было принято из-за "проблем с передачей телеметрических данных".

В Нагорном Карабахе подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район согласно действующему соглашению трех стран. Для контроля за выполнением договоренностей следят российские миротворцы.

У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,4-6,6 баллов. Никто не пострадал, об угрозе цунами не объявляли. Однако жители близлежащих районов ощутили подземные толчки.

В России предложили принять закон о сексуальных домогательствах. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала Оксана Пушкина. В нем, по ее мнению, необходимо раскрыть многие понятия и все тщательно прописать.