В МИД заявили, что не Россия не будет обсуждать с США тему принадлежности Крыма

Сергей Рябков назвал тему принадлежности Крыма закрытой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не будет обсуждать с представителями Вашингтона тему принадлежности Крыма, поскольку эта тема закрыта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

- Что касается вопроса Крыма, тот тут обсуждать нечего. <...> Это не проблема, всё уже давно решено, - сказал Рябков на сессии международного форума "Диалог Форт-Росс".

Он также отметил, что Россия и США должны активнее совершенствовать двусторонние отношения.

Кроме того, Сергей Рябков заявил, что Москва не будет бесконечно размениваться с США взаимными санкциями. Замглавы МИД считает, что эта политика неэффективна и это "в какой-то момент станет ясно", когда политика санкций докажет "свою непродуктивность".