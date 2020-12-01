В России выросли цены на пластические операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России подорожали пластические операции. Стоимость почти каждой позиции прибавила в цене примерно 15 процентов. Об этом рассказала главный внештатный специалист — пластический хирург Министерства здравоохранения РФ доктор медицинских наук, профессор Наталья Мантурова.

Это произошло из-за роста цен на расходные материалы. Многие из них производятся за границей и приобретаются за доллары. Рубль дешевеет и, как следствие, закупки иностранных расходников бьют по карману. Иностранные материалы подорожали на 50%. Российские тоже прибавили в цене, но чуть меньше – примерно 30%.

- Увеличилась себестоимость операций. Если учитывать только расходные материалы, то из-за этого на операции основных направлений — блефаропластика, ринопластика, маммопластика и face lifting — цены поднялись в целом на 14%, — пояснила врач в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что рост цены значительно меньше повышения цен на расходные материалы.

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