В Роспотребнадзоре рассказали, как антитела к коронавирусу могут передаться от матери к ребёнку

Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мать может передать антитела к коронавирусу своему ребёнку во время грудного вскармливания, однако такая защита недолговечна, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются. Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко, - передаёт РИА Новости слова специалиста.

Наталья Пшеничная также рассказала об уже известных случаях наличия антител к коронавирусу у здоровых детей, но рождённых от матерей, переболевших COVID-19. На то, что это именно материнские антитела, обычно указывает их быстрое снижение у ребёнка.